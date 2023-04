Découverte de l’espace – La sonde Juice vers Jupiter se sépare avec succès de la fusée Ariane 5 La sonde spatiale européenne Juice a décollé vendredi, lors d’une deuxième tentative, à bord d’une Ariane 5, à destination de Jupiter et ses lunes glacées.

La fusée Ariane 5 d'Arianespace sur sa rampe de lancement, prête à décoller, au Centre spatial guyanais de Kourou, en Guyane française. AFP/Jody AMIET

La sonde européenne Juice s’est séparée avec succès de la fusée Ariane 5, vendredi après son décollage depuis Kourou en Guyane française, direction Jupiter et ses lunes glacées, en quête d’environnements extra-terrestres favorables à la vie. Des instruments suisses sont à bord.

La sonde s’est séparée comme prévu du lanceur à 1’500 kilomètres d’altitude, 27 minutes après s’être élancée, à 12H14 GMT depuis le Centre spatial guyanais. La mission d’Ariane 5 «est un succès», a déclaré Stéphane Israël, le président d’Arianespace.

Mission phare de l’agence spatiale européenne (ESA), Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) s’est élancée à 14h14 (suisses) depuis Kourou en Guyane française à bord d’une fusée Ariane 5. Sa trajectoire est «nominale», c’est-à-dire conforme à ce qui est attendu, selon les équipes sur place.

La sonde de plus de six tonnes, avec ses dix instruments scientifiques, sera propulsée à 1500 km d’altitude avant d’être envoyée en orbite.

Démarrera alors l’odyssée de Juice, qui atteindra sa destination finale en 2031, à quelque 628 millions de kilomètres de la Terre. La sonde doit inspecter le système jovien, à savoir la planète géante et ses principaux satellites que sont la volcanique Io et ses trois comparses glacées, Europe, Ganymède et Callisto.

Instruments suissesMétéo, champs magnétiques, connexion des lunes entre elles, autant d’informations qui vont aider la mission dans sa quête principale: trouver des environnements habitables, c’est-à-dire propices à des formes de vie.

Des instruments fabriqués en Suisse sont à bord. L’Université de Berne est au premier rang avec le spectromètre de masse NIM (Neutral and Ion Mass Spectrometer), élaboré en collaboration avec le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa).

Les scientifiques bernois ont également collaboré à deux autres instruments embarqués. L’Institut Paul Scherrer a quant à lui fourni le détecteur de radiations RADEM (Radiation-hard Electron Monitor).

AFP/ATS

