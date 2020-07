Espace – La sonde chinoise en route vers Mars envoie une photo de la Terre Une image montrant la Terre et la Lune a été prise ce mardi à 1,2 million de kilomètres de notre planète par une sonde de l’agence spatiale chinoise. La mission Tianwen-1 doit arriver dans l’orbite de Mars en février 2021.

La photographie, qui montre les deux planètes en croissants, a été prise trois jours après le lancement de la mission Tianwen-1. AFP

La première sonde chinoise vers Mars a envoyé mardi une photo de la Terre et de la Lune sur le chemin de la planète rouge, a indiqué l’agence spatiale chinoise.

L’image, qui montre les deux planètes en croissants, perdues dans l’immensité de l’espace, a été prise à 1,2 million de kilomètres de la Terre, trois jours après le lancement de la mission Tianwen-1.

La sonde avait décollé jeudi du centre de lancement de Wenchang, sur l’île tropicale de Hainan (sud).

Elle doit arriver dans l’orbite de Mars en février 2021. Elle devra d’abord effectuer en quelque sept mois le long trajet Terre-Mars: une distance d’environ 55 millions de kilomètres – soit 1400 fois le tour du monde.

Analyser la surface martienne

En pleine rivalité avec Washington, Pékin espère faire lors de cette première tentative indépendante presque tout ce que les États-Unis ont réalisé en plusieurs missions martiennes depuis les années 1960: placer une sonde en orbite, poser un atterrisseur et en faire sortir un robot téléguidé afin qu’il analyse la surface martienne.

La Chine a déjà une expérience en la matière: elle a fait rouler deux petits robots sur la Lune, les «Lapins de jade» 1 et 2 – déposés respectivement en 2013 et 2019. Mais la distance Terre-Mars est 140 fois plus importante que le trajet Terre-Lune.

Selon l’agence spatiale chinoise Tianwen-1 «a de bonnes conditions de vol pour l’instant (...) et fonctionne normalement».

( AFP/NXP )