Euro 2020 – La solution est venue d'où on ne l'attendait pas forcément Les remplaçants ont grandement aidé l'équipe de Suisse à passer les 8es de finale de l'Euro contre la France. Presque une anomalie. Robin Carrel St-Pétersbourg

Mario Gavranovic a été l’un des joueurs décisifs. AFP

Quelques semaines avant le début de l’Euro, quand Luis Enrique a décidé de ne voyager qu’avec 23 joueurs au lieu de 26, on s’est dit que, tiens, ce n’était pas une si mauvaise idée. L’entraîneur espagnol allait pouvoir mettre tous les hommes qu’il a emmenés dans ses bagages sur la feuille de match et ne se rajoutait pas trois «coiffeurs» dont la frustration aurait pu perturber son groupe au fil des semaines.

En équipe de Suisse, où le réservoir est autrement plus limité que de l’autre côté des Pyrénées, ça aurait pu effleurer l’esprit de Vladimir Petkovic, qui sait? Le «Mister» a toutefois choisi d’emmener 26 éléments quand même, mais les choses semblent claires avec les «surnuméraires». Ça a été trois fois les Romands Lotomba, Omeragic et Fernandes, puis Cömert a rejoint ce peloton lors de la partie contre la France.

Il ne faut pas se mentir, par rapport aux cadors du continent, l’équipe de Suisse n’a que treize, peut-être un ou deux de plus, joueurs au niveau international. D’ailleurs le coach n’est pas connu pour aimer bouleverser son onze de départ en cours de partie, ni ses groupes lors d’une période de deux ans qui conduit à un Euro ou à une Coupe du monde. Cela lui a été souvent reproché, pas plus tard qu’au début de ce Championnat d’Europe, quand ça tournait encore carré face au Pays de Galles et à l’Italie.

«Notre rôle, c’est de faire comprendre que chaque élément est important.» Granit Xhaka

«Cela doit être une fierté pour tous les joueurs d’être dans cette sélection suisse, nous détaillait le capitaine Xhaka il y a quelques jours, avant de s’envoler pour Bucarest. Notre rôle, c’est de faire comprendre que chaque élément est important. Parce que c’est vrai et que c’est essentiel au bon fonctionnement du groupe, pour avoir une énergie commune, indépendamment de qui joue ou pas.»

«Moi, je sais très bien ce que cela fait d'être en sélection et de ne pas jouer, ajoutait alors Shaqiri. Au Mondial 2010, je n'ai disputé que vingt minutes. C'est comme ça, il faut l'accepter. Tout le monde est important! Parce qu'à l'avenir, ceux qui jouent moins aujourd'hui seront ceux qui seront sur le terrain demain. Comme cela a été le cas pour moi.» La pilule n’a pas eu de mal à passer, vu l’enthousiasme qu’ont mis les entrants lundi soir.

Gavranovic marque

Face à la France, alors que tout semblait perdu, Vladimir Petkovic a ouvert, une fois n’est pas coutume, son banc en grand. Il a fait sortir (comme d’habitude) Shaqiri avant le dernier quart d’heure, pour Mario Gavranovic. Bingo, le Tessinois a égalisé à la 90e.

Mbabu a aussi relayé Widmer à la 73e. Gagné, c’est lui qui a centré sur le 2-3. Fassnacht a pris la place de Zuber six minutes plus tard? C’est lui qui donne son corps pour récupérer le cuir sur les deux buts.

Les coups de poker gagnants ne s’arrêtent pas là. Vargas a pris la place d’Embolo à la 79e et le jeune ailier d’Augsbourg ne s’est pas défilé à l’heure des tirs au but. Il a enfilé le sien, non sans trembler face à la main moyennement ferme de Lloris. L’ailier Mehmedi, lui, est entré à la 87e à la place du défenseur central Rodriguez dans une forme de «all-in» avec un 7 et un 2. Gagnant là aussi, il a passé le cinquième tir au but si compliqué à tirer, juste avant l’échec de Mbappé devant Sommer.

Désorganisation organisée

Attention, l’exploit en partie venu du banc ne s’arrête pas là. Car après ses cinq changements, l’équipe de Suisse était totalement et logiquement désorganisée et penchait dangereusement vers l’avant. L’apparition de Fabian Schär – possible grâce au changement bonus des prolongations et au poste de latéral gauche (pour Seferovic à la 97e) – allait donner de l’air aux Helvètes, qui arrivaient ainsi à souffler un peu en gardant le ballon dans les pieds.

On l’a écrit plus haut, le sélectionneur suisse a aussi eu fin nez avec ses entrées en jeu, lors de l’irrespirable séance de tirs au but également. Quatre des cinq Suisses qui se sont élancés face au gardien français (Gavranovic, Schär, Vargas et Mehmedi) avaient tous moins de 50 minutes dans les jambes. Seul Akanji parmi les titulaires a été lancé sur le point des 11 mètres et la route de l’exploit. Tiens, tiens… Et si les penaltys n’étaient pas autant une loterie que ça, finalement?

La question va se reposer dans quelques heures, pour Vladimir Petkovic. On sait que l’ancien coach de la Lazio n’aime pas toucher à son système, il va donc devoir trouver un homme pour occuper le poste de son capitaine Xhaka, suspendu après avoir été à nouveau averti face aux Bleus. Il ne faudra pas occuper son rôle, son poste seulement. Zakaria semble le joueur destiné à le faire, tandis que Freuler devra peut-être faire évoluer son jeu. Le Genevois devra en revanche trouver le rythme, lui qui n’a plus joué depuis 18 jours et ses 24 minutes contre le pays de Galles.

