Genève, 7 octobre

Alors que le Conseil des États s’était tenu à une définition du viol obsolète et incomplète lors d’une première session parlementaire, le Conseil national doit désormais se positionner entre la formule «Oui c’est oui» et «Non c’est non». Or, pour quels motifs devrait-il privilégier la première, à savoir une définition du viol fondée sur une absence de consentement?

Si certain.e.s estiment que les deux formules se valent dans les faits, la réalité est tout autre. Par exemple, la personne qui se trouve dans un état de choc ou de sidération, incapable d’adopter un comportement actif pour manifester son refus, ne pourra être considérée comme une victime de viol dans le cadre du «Non c’est non». Cela sans compter que la solution du refus met en cause le comportement de la victime avant celui de l’auteur.e. De même, un.e partenaire qui enlève le préservatif à l’insu de l’autre ne sera poursuivi.e que s’il avait été convenu que le rapport n’aurait lieu qu’à la condition de le garder.

La solution du «Oui c’est oui» permettrait de couvrir de tels cas de figure, sans mettre en danger les principes généraux du droit. Le fardeau de la preuve reste à l’accusation, qui doit prouver les faits comme elle l’a fait jusqu’ici. La présomption d’innocence continue elle aussi à s’appliquer: la culpabilité doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable et le silence d’un.e prévenu.e ne peut être utilisé comme un moyen de preuve pour une condamnation.

Par conséquent, la solution du «Oui c’est oui» ne criminalise pas la chambre à coucher. Le viol reste une infraction intentionnelle, disculpant la personne qui pouvait raisonnablement croire que son ou sa partenaire était consentant.e. Elle couvre en revanche plus de cas et donne un signal clair en faveur du droit à l’autodétermination sexuelle.

Charlotte Dufour et Pauline Meyer, du groupe Juristes d’Amnesty International Suisse romande

