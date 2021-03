L’expression «stop and go» a fait irruption depuis plusieurs mois dans le vocabulaire autour de la crise de la Covid-19. Cette expression en dit long sur le fonctionnement de nos sociétés.

Elle est apparue après la Seconde Guerre mondiale pour qualifier les politiques économiques conjoncturelles qui alternaient des mesures de freinage et de relance.

Évidemment, le fait d’appuyer tantôt sur le frein, tantôt sur l’accélérateur n’est pas une façon idéale de conduire une automobile ni, a fortiori, la politique d’un État! Pourtant, appliquée à la Covid-19, l’expression est souvent utilisée. Les citoyens constatent en effet l’alternance de périodes de restriction et d’ouverture.

Loin de nous l’idée d’être totalement critique vis-à-vis de telles politiques dans le domaine sanitaire. Il y a des arguments qu’on peut comprendre facilement. Avec le coronavirus, on est confronté à une incertitude majeure. Dès lors le «stop and go» correspond à des phases différentes, en fonction de ce qu’on apprend sur le virus et ses modalités de propagation.

Compte tenu de notre aversion à l’incertitude, nos sociétés ont souvent recherché des «devins» capables de prédire l’avenir. Or les plus grands scientifiques n’ont pas, même aujourd’hui, toutes les clés de compréhension de la dynamique de ce virus. Loin s’en faut… Dans son ouvrage sur la formation de l’esprit scientifique, Bachelard rapporte la plaisanterie suivante sur l’expérimentateur: «Il est sûr du troisième chiffre après la virgule, c’est sur le premier qu’il hésite». Dans le contexte de la Covid-19, la modestie aurait dû prédominer et les affirmations péremptoires être écartées.

Pour la Covid-19, l’expression «stop and go» n’est pas le fruit du hasard. Elle reflète aussi une société «erratique». Une société qui s’emballe sur un phénomène, puis va dans une direction diamétralement opposée! Les médias sociaux illustrent tous les jours de tels mécanismes. Nous pourrions avoir fait de grands progrès si le coronavirus nous permettait de remettre à l’ordre du jour de grandes leçons éthiques. Descartes recommande d’éviter la précipitation et les préjugés, avant de recevoir une chose comme étant vraie. Il faut analyser, vérifier afin d’agir avec discernement. Le «stop and go» est la marque de notre ignorance.

Anticiper, développer la culture scientifique et mieux comprendre les comportements sociaux est nécessaire. Lorsque l’épidémie s’éloignera, il sera temps de décrypter pourquoi de nombreux pays ont connu des errances aussi amples, avec parfois un chaos sanitaire. Retrouver les voies de nouveaux progrès scientifiques, mais aussi la maîtrise d’une gestion sociale sereine est un enjeu majeur.