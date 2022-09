Rendez-vous littéraires – La Société de lecture fomente de drôles de rencontres Le programme des animations au 11, Grand-Rue ne cesse de s’enrichir. Que nous réserve cette saison? Pascale Zimmermann Corpataux

Anne-Sophie Pic à Paris en 2018. SAMSON/AFP

Que peuvent bien se dire, lorsqu’ils se voient, le pape de la zénitude et la reine des fourneaux? Mystère, car ce télescopage n’a, à notre connaissance, jamais eu lieu. Il faut attendre le jeudi 29 septembre et se rendre au Théâtre de Carouge pour assister à cette rencontre improbable entre Fabrice Midal et Anne-Sophie Pic fomentée par la Société de lecture.