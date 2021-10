Tribunal judiciaire de Paris – La société Booking devra payer une amende de 1,2 million d’euros L’entreprise a trop tardé à transmettre certaines informations sur la location de meublés de tourisme à la Ville de Paris.

L’entreprise n’aurait pas assez bien respecté le code du tourisme français. KEYSTONE/Gaetan Bally

La société néerlandaise Booking.com BV a été condamnée lundi à une amende de 1,234 million d’euros (environ 1,14 million de francs) pour non-respect du code du tourisme. La somme sera versée en intégralité à la Ville de Paris.

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé que Booking avait «méconnu» certaines dispositions du code du tourisme en ne transmettant pas plusieurs informations à la Ville de Paris, notamment le nombre de jours au cours desquels des meublés de tourisme faisaient l’objet d’une location.

La Ville de Paris, qui demandait une amende supérieure à 150 millions d’euros, avait assigné Booking devant la justice civile en janvier 2021 estimant qu’elle n’avait pas reçu les informations sollicitées «dans les délais impartis».

«Booking.com BV démontre avoir, dans une démarche de conformité, transmis les informations demandées», précise la décision du tribunal, qui estime cependant que la société a «tardé» à communiquer les données demandées par la Ville de Paris.

Une amende réduite

«Ainsi, contrairement à la demande présentée par la Ville de Paris qui sollicite une sanction dissuasive, l’amende prononcée doit être fixée à un montant minoré», explique la décision. L’intégralité de l’amende civile sera reversée à la Ville de Paris, «en application du code du tourisme».

«Nous sommes déçus par la décision (…) relative au partage de données entre Booking.com et la Ville de Paris», a commenté la société néerlandaise, qui indique travailler «en étroite collaboration avec la Ville de Paris depuis lors pour garantir la qualité et l’efficacité des données que nous partageons et pour s’assurer que nous respections pleinement toutes nos obligations légales en France.»

«Dans ce cas précis, les données requises rétroactivement par la loi n’ont pas permis à Booking.com de disposer du temps nécessaire pour répondre correctement aux exigences de la Ville de Paris relatives à la qualité des fichiers partagés», a souligné Booking. «Depuis, nous nous efforçons d’améliorer continuellement la qualité des données transmises, à la satisfaction de la Ville de Paris.»

ATS

