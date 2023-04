Hockey sur glace – La Slovaquie bat la Suisse en 59 secondes Deux réussites dans la dernière période ont permis aux Slovaques de battre les Suisses 2-0, vendredi à Viège, en préparation pour le Mondial. Yves Desplands

Une soirée à oublier pour Patrick Fischer et les Suisses. KEYSTONE

L’équipe de Suisse a entamé vendredi sa série de deux matches contre la Slovaquie, en préparation aux Mondiaux qui auront lieu en Finlande et en Lettonie (du 12 au 18 mai). Patrick Fischer a sélectionné une équipe appelée à être remaniée après la finale du championnat de National League entre Genève Servette et Bienne et avec l’arrivée potentielle de quelques joueurs de NHL éliminés de la course à la Coupe Stanley.

À Viège, vendredi, cette première sélection s’est inclinée devant la Slovaquie 0-2. Pourtant, les visiteurs n’ont pas montré les dents dans les deux premiers tirs, dominés 27 tirs à 8 par des Helvètes audacieux. Mais les attaquants suisses se sont montrés maladroits et le portier slovaque Samuel Hlavaj a fait la différence.

Puis, dans la dernière période, les Slovaques se sont souvenus qu’ils étaient médaillés de bronze des derniers Jeux olympiques. Certes, pas les joueurs sur la glace à Viège, mais le maillot a dû les motiver et ils ont trompé le portier du HC Davos Gilles Senn à deux reprises grâce à Adrian Holesinsky (42e) et, 59 secondes plus tard, par Viliam Cacho (43e). La sortie de Senn, dès la 57e, pour évoluer à six, n’a rien changé à l’affaire.

Les deux équipes se retrouveront samedi (17h) à Porrentruy.

