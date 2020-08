Coronavirus – La situation s’est calmée dans les EMS vaudois Le climat dans les établissements médicaux-sociaux du canton de Vaud, autrefois fortement touchés par la pandémie de Covid-19, s’est considérablement apaisé depuis le printemps, ont indiqué plusieurs institutions.

Décriée durant le pic de la pandémie de coronavirus ce printemps, la situation dans les établissements médicaux-sociaux (EMS) vaudois s’est depuis bien calmée et améliorée. L’extrême vigilance reste toutefois de mise avec la hausse des cas positifs dans tout le canton, de nouveaux décès en EMS et l’isolement temporaire de deux établissements depuis quelques jours.

Toutes les personnes interrogées par Keystone-ATS parlent d’un climat bien différent que ce printemps dans les EMS et d’une situation qui s’est améliorée. «On a retrouvé une situation plus calme dès le 5 juin», explique François Sénéchaud, secrétaire général de l’Association vaudoise des EMS (HévivA).

Les statistiques cantonales n’indiquent d’ailleurs aucun décès dû au Covid-19 entre le 13 mai et le 12 août. De mi-juillet à mi-août, aucun cas positif n’a même été rapporté en EMS, selon François Sénéchaud.

Olivier Mottier, secrétaire général de la Fédération patronale des EMS vaudois, confirme ce retour au calme: «Il y a eu des semaines extrêmement stables de mai jusqu’à début août. On est de loin plus dans la situation de mars ou avril».

Parés plus vite

Voix très critique sur la gestion de la crise de la pandémie en EMS, le syndicat SSP admet également cette accalmie et une amélioration de la situation. «C’est très différent de ce printemps», relève Vanessa Monney, secrétaire syndicale chargée notamment du dossier EMS au SSP.

«Les mesures de protection sont désormais prises plus rapidement, il y a davantage de matériel de protection, la gestion des visites, des repas communs, des promenades et des flux avec l’extérieur est meilleure qu’au début», observe-t-elle.

Le matériel de protection, arrivé en suffisance dès le 29 avril, selon François Sénéchaud, a en effet été un facteur déterminant pour freiner l’hémorragie en EMS. Le responsable d’HévivA cite aussi «l’expérience acquise, que l’on n’avait pas au début».

«On a beaucoup appris» de la première vague, renchérit Olivier Mottier. La politique des admissions a changé, les mesures logistiques de protection sont bien établies avec une meilleure gestion des flux entrants et sortants, des visites, du personnel intérimaire et du traçage en général, affirme-t-il. Il y a une «très bonne autodiscipline qui nous réussit jusqu’à maintenant».

Manque de personnel

Vanessa Monney reste cependant très critique des manquements en EMS au moment de la propagation du coronavirus. Elle estime qu’une enquête sur ce qui s’est passé est nécessaire pour faire toute la lumière sur le nombre élevé de décès en EMS ce printemps, pointant du doigt le canton.

François Sénéchaud ne cache pas que le mois d’avril a été «très compliqué» pour lutter contre la propagation du Covid-19. Durant la phase aiguë de la pandémie, entre le 11 mars et le 5 juin, 255 décès ont été déplorés dans les EMS vaudois. «Mais il y a aussi eu environ 1000 résidents qui ont guéri du coronavirus», souligne-t-il, un chiffre très peu médiatisé selon lui.

Du côté du SSP, on dénonce malgré tout un problème encore persistant en EMS: le manque de personnel qualifié et de personnel tout court. «Certains n’ont par exemple suivi que le cours d’auxiliaire de santé de la Croix-Rouge de 120 heures», affirme Vanessa Monney. Sur le manque plus général de personnel, elle évoque l’exemple récent d’un EMS refusant d’accorder une deuxième douche hebdomadaire aux résidents durant la canicule de cet été.

Pas une surprise

Si tout le monde s’accorde à dire que les cas positifs détectés en EMS repartent à la hausse depuis plusieurs jours, la situation semble, elle, sous contrôle. Il faut rester très vigilant, mais toutes les mesures de protection sont en place, résument en substance François Sénéchaud et Olivier Mottier.

Ce n’est d’ailleurs pas une surprise, mais plutôt logique, selon Olivier Mottier. Le retour des vacances, la reprise du travail, le brassage de la population, le flux des travailleurs intérimaires en EMS et l’interaction en général avec l’extérieur expliquent cette tendance.

Deux alertes

Vaud recense six nouveaux décès dans un même EMS, à Cheseaux-sur-Lausanne, révélé cette semaine par la RTS. Son directeur et le canton précisent que les six résidents sont décédés «avec» le Covid-19 et non pas uniquement «du» coronavirus, depuis le 12 août, dont trois étaient en fin de vie.

Cet EMS s’est mis en «auto-quarantaine» partielle jusqu’à nouvel ordre, stoppant les admissions et limitant drastiquement les visites. «Un autre établissement a décidé de limiter les visites, après la découverte entre-temps de six cas positifs. Aucun décès n’est à déplorer à ce jour», a indiqué à Keystone-ATS le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

Ces mises en isolement ne sont pas dictées par le médecin cantonal, précisent les services de Rebecca Ruiz.

