Pénurie de personnel CFF – «La situation se détendra par étapes» Très vulnérable aux manques d’effectifs en raison de sa complexité ferroviaire, le canton devra patienter pour connaître une réelle embellie, explique le patron des CFF. Marc Moulin

En ce mois d’octobre 2021, les trains RegioExpress ont été supprimés le week-end en région lémanique. Ici une rame Stadler Kiss assurant un service RegioExpress à son arrivée à Annemasse, le 6 février 2020. MMO

Une trentaine de nouveaux mécaniciens arriveront fin octobre dans les dépôts CFF de l’arc lémanique. Ce ne sont pas les derniers. Le transporteur en forme cette année 340 dans le pays et prévoit 320 autres apprentissages l’an prochain. Une réponse à la pénurie de personnel qui a forcé les CFF à annuler des trains, notamment sur le Léman Express et actuellement sur les RegioExpress, ces convois grandes lignes qui roulent notamment entre Annemasse et Saint-Maurice.

L'arrivée de pilotes novices suffira-t-elle pour stabiliser le réseau cet automne déjà? Le patron des CFF, Vincent Ducrot, mise plutôt sur une embellie progressive. «La situation se détendra par étapes, en fonction du rythme auquel nous parviendrons à former du personnel, explique le PDG. Il faut du temps. On paie des erreurs de planification commises il y a trois ans.»

Ces six prochains mois, 200 mécanos débuteront aux CFF. «On continuera d’augmenter le nombre de mécaniciens et on espère pouvoir commencer à restituer au personnel les heures supplémentaires qui lui sont dues dès le printemps prochain à Genève, poursuit-il. Tous mes remerciements vont au personnel qui fait de gros efforts.»

Vincent Ducrot, président-directeur général des CFF. Photo Yvain Genevay / Le Matin Dimanche Yvain Genevay / Tamedia

Formation poussée

Le dépôt de Genève devra aussi accroître la polyvalence de ses équipes. Cœur d’un réseau régional binational, Genève est un cas particulier sur la carte ferroviaire suisse, ce qui le rend encore plus vulnérable à la pénurie de personnel.

«Le nombre de types de trains et de systèmes de sécurité y est particulièrement élevé, un besoin spécifique qui a été mal pris en compte dans la planification centrale, poursuit Vincent Ducrot. En Suisse, on compte en moyenne sept jours de formation par an et par mécanicien, mais à Genève où sont basés 200 conducteurs, cette moyenne est de 25: on y a besoin de vingt postes juste pour combler ces besoins de formation.»

Un an pour rouler en France

Par exemple, un conducteur débutant ne peut pas immédiatement prendre les rênes d’un train transfrontalier, ce qui est le cas de toutes les lignes du Léman Express (hormis la ligne 5 Cornavin-La Plaine). «On ne demande pas aux gens sortant de formation de passer la frontière, explique le dirigeant. On attend qu’ils aient de trois mois à un an de métier derrière eux, car cela implique une complexité technique supplémentaire et des journées de formation en plus. Mais les conducteurs genevois ne font pas que du Léman Express, ils vont jusqu’à Saint-Gall. L’arrivée de nouveaux mécaniciens nous permet donc de sortir la tête de l’eau, mais il faudra plus de temps pour parvenir à une situation idéalement stable.»

Les soucis d’effectifs ne sont pas seuls à troubler le ferroviaire local. Jeudi après-midi, la cadence du Léman Express a été réduite de moitié entre Cornavin et Coppet à cause d’une irrégularité sur la ligne. Mardi soir, une collision mortelle près d’Annecy a affecté la ligne L2 du Léman Express.

