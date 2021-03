France – La situation est «sous contrôle» en banlieue de Lyon L’accident, mercredi dans le quartier de la Duchère, d’un jeune de 13 ans en scooter, a déclenché des violences urbaines dans la banlieue lyonnaise.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’était déjà rendu en octobre, à Rillieux-la-Pape, à la suite d’une tentative d’incendie d’une église. AFP

Treize véhicules ont été incendiés et au moins six personnes interpellées vendredi soir à Rillieux-la-Pape, en banlieue lyonnaise, au lendemain de violences urbaines survenues dans le quartier sensible de la Duchère à Lyon, a-t-on appris de sources concordantes.

«La situation est sous contrôle mais je suis très en colère (…) Certains se servent de ce qui s’est passé hier à la Duchère pour laisser libre cours à leur violence», a déploré auprès de l’AFP le maire LR de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet. Selon ce dernier, les faits ont débuté vers 19H15 dans le quartier des Alagniers lorsqu’une «trentaine» d’individus ont avancé «en groupes très compacts, très mobiles, en incendiant les voitures sur leur passage et en caillassant les bus».

Très rapidement, pompiers et policiers notamment ceux de Compagnies Départementales d’Intervention (CDI) sont arrivés sur les lieux, où les premières arrestations ont eu lieu «grâce notamment à la vidéosurveillance», a-t-il ajouté. Treize véhicules ont été incendiés et au moins six personnes interpellées, selon la préfecture.

Six véhicules brûlés

Ces violences surviennent au lendemain d’échauffourées qui ont touché le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, après l’accident mercredi dans ce même quartier d’un jeune de 13 ans en scooter. Pointée du doigt par des habitants, la police dément être impliquée dans l’accident. Six véhicules ont été brûlés pendant les échauffourées et trois suspects, dont deux mineurs, doivent être déférés samedi devant la justice, selon le parquet.

En octobre, à Rillieux-la-Pape, des individus cagoulés avaient tenté d’incendier une église et jeté cailloux et boules de pétanque sur les pompiers. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’était rendu le lendemain sur place pour condamner les faits puis avait annoncé, le 27 janvier, la mise en place de deux nouveaux quartiers de «reconquête républicaine» (QRR), dont Rillieux-la-Pape, avec l’arrivée prochaine de renforts policiers.

AFP