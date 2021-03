Crise biélorusse au FIFDH – «La situation est comparable à la répression de Staline» Invité à Genève, l’écrivain et militant pour les droits de l’homme Alès Bialiatski dénonce la violence du régime et les arrestations arbitraires. Virginie Lenk

Alès Bialiatski, directeur de Viasna et lauréat du Right Livelihood 2020. Stina Stjernkvist

Alès Bialiatski connaît bien les prisons biélorusses. Il y a passé trois ans, de 2011 à 2014, condamné pour de soi-disant fraudes fiscales. Mais en vingt-cinq ans, le directeur de Viasna, principale organisation de défense des droits de l’homme dans le pays, n’a jamais vu une telle répression. Et il s’exprime sans ménage. «Pour moi, la situation est comparable à l’époque stalinienne.»

Des manifestants arrêtés par la police, le 12 septembre 2020. keystone-sda.ch

De passage à Genève à l’occasion du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), le lauréat du Right Livelihood 2020 (considéré comme le Nobel alternatif), dresse un tableau sombre de la Biélorussie. Plus de 260 opposants au régime sont actuellement retenus en prison pour des raisons politiques. Ils sont étudiants, journalistes, blogueurs, syndicalistes, militants des droits humains. Parmi eux, une quarantaine de femmes, dont la Suissesse Natallia Hersche, condamnée à deux ans et demi de prison pour avoir arraché le masque d’un policier pendant une manifestation à Minsk. Son appel a été rejeté.