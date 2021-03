C’est un secteur en ruine à cause de la crise sanitaire: les artistes indépendants n’ont pas touché un centime depuis le mois de novembre. À 31 ans, Estelle Revaz se bat comme une lionne pour secourir les métiers artistiques. À force de persuasion, la violoncelliste valaisanne est parvenue à rassembler le monde politique. Elle espère un geste du Conseil fédéral au plus vite. Interview.

À ce jour, Estelle Revaz, quelle est votre situation personnelle?

C’est très simple: comme beaucoup d’acteurs culturels indépendants, depuis novembre dernier, je n’ai pas reçu un sou. Dans un premier temps, nous avons été exclus par la loi Covid des bénéficiaires potentiels des indemnités pour pertes financières. La rétroactivité au 1er novembre n’est toujours pas votée. La réalité, c’est que nos demandes dans les cantons ne pourront pas être traitées avant la fin de la session de mars du parlement. Donc nous ne toucherons pas d’argent avant l’été. Il y a un immense problème de timing. C’est une catastrophe. Pour simplement pouvoir vivre et payer les factures, il nous faut des liquidités le plus vite possible. C’est même une question de survie.