Tech en difficulté – La Silicon Valley vit la pire crise de son histoire Après des années de folle croissance, le berceau de la tech occidentale efface des jobs par milliers et voit son prestige international menacé. Olivier Wurlod

Durant la dernière décennie, les dieux de la tech américaine se sont construit des sièges tous plus astronomiques les uns que les autres. En 2017, Apple terminait son Apple Park, un campus pouvant abriter quelque 12’000 salariés. Bloomberg via Getty Images

D’ici à la fin de la semaine, Meta devrait entamer une réduction drastique de sa masse salariale. Le groupe propriétaire de Facebook, d’Instagram et de WhatsApp semble ne plus avoir le choix. Pour sauver la face et rassurer ses actionnaires, il se doit de réduire drastiquement ses coûts.