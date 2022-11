Football – La SFL ouvre des procédures contre Balotelli et Constantin Le FC Sion se retrouve une nouvelle fois dans le viseur de la Swiss Football League. L’attaquant italien et son président sont visés pour leurs propos de début de semaine. Renaud Tschoumy

La Swiss Football League a ouvert deux procédures contre le président du FC Sion Christian Constantin et son attaquant italien Mario Balotelli. KEYSTONE

La Commission de discipline de la Swiss Football League (SFL) a officiellement ouvert deux procédures, l’une visant l’attaquant du FC Sion, Mario Balotelli, suite à sa publication de lundi sur Instagram, et l’autre concernant le président du club sédunois, Christian Constantin, pour ses propos sur les sites de divers médias.

Outre cette annonce, aucune information complémentaire ne sera communiquée jusqu’aux décisions.

Pour rappel, Mario Balotelli – après avoir fait deux doigts d’honneur dimanche à Bâle en direction du kop du FCB – s’était lâché sur Instagram lundi. «Je ne sais pas dans quel genre de mafia vous êtes mais croyez-moi, les joueurs comme moi ne sont pas fiers d’être dans une ligue où l’injustice, la corruption et l’incapacité sont souveraines», avait-il notamment écrit.

Dans la foulée, son président Christian Constantin avait en quelque sorte pris sa défense et avait accusé le corps arbitral. «On ne peut pas se laisser pareillement humilier sans réagir. Ce que Mario dénonce après quelques matches disputés en Suisse, c’est ce que je vis au quotidien depuis une éternité. On ne fait que jeter de l’huile sur le feu et après on s’étonne qu’il y ait un incendie. Je peux comprendre qu’il en ait eu ras le bol. Compte tenu de son expérience, il est légitimé à parler. On n’est pas arbitré la même chose qu’ailleurs. Il y a un règlement pour les Romands et un autre pour les Suisses alémaniques.»

Il avait conclu: «À un moment, la meilleure solution, la plus simple aussi, ce serait de retirer l’équipe en plein championnat. On pose les plaques, le FC Sion n’existe plus et démerdez-vous sans nous. J’y ai déjà songé.»

