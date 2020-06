Les matches sont fixés – La SFL dévoile son calendrier Les horaires des matches pour la fin du championnat sont fixés entre le 19 juin et le 2 août. Soit 130 matches en 44 jours. Sport-Center

Le football professionnel en suisse va reprendre ses droits et se terminera le lendemain de la fête nationale suisse. KEYSTONE

Le nouveau calendrier du football suisse est prêt. La Swiss Football League (SFL), en collaboration avec ses partenaires TV, a fixé les horaires des journées 24 à 36 de la saison 2019-2020 interrompue en février en raison du coronavirus. La reprise sera donne le vendredi 19 juin avec un choc BSC Young Boys - FC Zurich, qui débutera à 20h30.

Afin de pouvoir disputer les 13 tours jusqu'au début août, les matches devront également être programmés en semaine dans les deux championnats pendant les six semaines de compétition. Les horaires des coups d'envoi seront légèrement ajustés. Le samedi et les jours de semaine du mardi au jeudi, les rencontres de Super League débuteront à 18h15 ou 20h30. Les trois parties de dimanche auront lieu comme d'habitude à 16h00.

Concernant la Challenge League, les matches sont fixés les vendredi et samedi et les mardi et mercredi. Les coups d'envoi seront donnés soit à 18h15, soit à 20h30.

Fin de la saison le 31 juillet et le 2 août

Les rencontres des deux derniers tours seront jouées simultanément dans les deux championnats. Les matches de la 35e journée sont prévus le mardi 28 juillet à 20h30 (Challenge League) et le mercredi 29 juillet à 20h30 (Super League). La dernière journée de Challenge League aura lieu le vendredi 31 juillet à 20h30 et la Super League se clôtura le dimanche 2 août à 16h00. Lors de cette ultime ronde du championnat suisse, YB se frottera à St-Gall pour un choc qui pourrait bien être celui du titre. Xamax affrontera Lugano alors qu'un derby romand Servette-Sion sera également à l'affiche.

Vu le calendrier très dense qui attend les joueurs, la SFL avait élaboré un règlement transitoire approuvé par les clubs lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 mai dernier. Il y est mentionné notamment que si aucune date alternative appropriée n'est disponible pour un renvoi ou un report, le match concerné sera automatiquement fixé le jour suivant la date initiale. La SFL a également profité du contexte particulier pour autoriser cinq changements par match et par équipe pour la Super League et la Challenge League.