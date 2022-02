Chute de Daniel Brélaz – «La seule bonne nouvelle: j’ai perdu 8 kilos» L’ancien syndic de Lausanne donne de ses nouvelles depuis son lit d’hôpital au CHUV, après sa terrible chute chez lui le 1er février dernier. Laurent Antonoff

Daniel Brélaz sur son lit d’hôpital. Capture d’écran Facebook.

C’est de son lit d’hôpital au CHUV que Daniel Brélaz a tenu à donner de ses nouvelles, mardi soir. Entouré d’un Sylvestre en peluche et d’un ourson orné d’un cœur, l’ancien syndic de Lausanne revient sur la chute qu’il a faite chez lui le 1er février dernier, dans des escaliers en bois. «Un accident domestique qui aurait pu être très grave», confie le conseiller national. Daniel Brélaz souffre d’un traumatisme cranio-cérébral.

Dans son message diffusé en vidéo sur le profil Facebook de son épouse, Marie-Ange, Daniel Brélaz tient tout d’abord à remercier toutes les personnes qui ont fait preuve de sympathie à son égard. Il précise que sa chute a provoqué des dégâts «significatifs mais limités». «Je ne serai pas en forme avant dix ou quinze jours, mais il me faudra des mois pour rétablir mes fonctions et espérer redevenir autonome à 100%.» Il ajoute, avec son humour bien à lui: «La seule bonne nouvelle, c’est que j’ai perdu 8 kilos dans cette aventure.» Des muscles surtout. «Il faudra reprendre l’habitude de les faire fonctionner. Je ne vais pas devenir haltérophile à prochain terme et soulever des caisses de bois», précise Daniel Brélaz.

Signe que l’ancien syndic de Lausanne, désormais en soins continus au CHUV, n’a pas encore bien récupéré de son accident, la fin de son intervention filmée est à peine compréhensible. Directement après sa chute, Daniel Brélaz a été pris en charge aux soins intensifs de l‘hôpital lausannois et gardé dans un coma artificiel pendant quarante-huit heures. Le conseiller national, qui quittera le parlement fédéral à la fin de la session parlementaire de ce printemps, est âgé de 72 ans.

Laurent Antonoff est journaliste à la rubrique Vaud depuis 1990. Après avoir couvert les régions du Nord vaudois et de la Riviera, il rejoint la rédaction lausannoise au tournant du millénaire. Romancier à ses heures, il est lauréat du Prix du journalisme local de la Berner Zeitung en 1998. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.