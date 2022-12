Découvrir Genève – La Servette comme vous ne l’avez jamais imaginée Un superbe livre enrichi de témoignages, d’illustrations et d’idées de balades décline le passé et le présent de ce quartier méconnu. Rencontre avec son auteur. Xavier Lafargue

Une vue de la rue de la Servette dans sa partie haute, avant qu’elle ne plonge sur la gare Cornavin. LAURENT GUIRAUD

Une longue et large artère à fort trafic, bordée d’immeubles sans caractère. En un mot, une de ces «pénétrantes» qui filent vers la gare Cornavin et la ville. Voilà comment beaucoup de Genevois imaginent la Servette. Pourtant, c’est aussi et surtout un quartier populaire et plein de diversité. Alexandre William Junod y a vécu une enfance heureuse. Il nous fait redécouvrir ce lieu à travers un livre surprenant, «La Servette, une campagne devenue quartier»*. Suivez le guide…