Éducation – La série «Squid Game» s’invite à l’école Sans provoquer des scènes de violence comme ce fut le cas en Belgique, la série «Squid Game» semble être massivement regardée par des enfants parfois très jeunes. Léa Frischknecht

La série sud-coréenne «Squid Game» influence jusqu’aux jeux dans les cours de récréation genevoises. AFP



«1, 2, 3, soleil!» Vous y avez peut-être joué, enfant, à l’école. Il semblerait que le jeu soit de nouveau à la mode dans les cours de récréation. Cette recrudescence, on la doit à «Squid Game», dernier succès planétaire en date de la plateforme Netflix. La série sud-coréenne raconte l’histoire d’individus surendettés qui se retrouvent dans une compétition géante et dont les épreuves se trouvent être des jeux d’enfants. Le gagnant recevra une importante somme d’argent alors que les autres seront éliminés et mourront.