Portrait – La sentinelle sur la muraille du MCG Francisco Valentin préside le MCG depuis 2019. Il vient d’être réélu. Portrait d’un habitué des tâches ingrates. Marc Bretton

Le président du MCG, Francisco Valentin, est né en 1960 à Tétouan. LAURENT GUIRAUD

«Je ne serai pas le capitaine du Titanic.» C’était la phrase prononcée par Francisco Valentin au moment de sa première élection à la tête du Mouvement citoyens genevois (MCG) en 2019. À l’époque, la situation n’était pas rose: le parti s’était fait «rincer» aux élections; il sortait d’une scission provoquée par son ancien cofondateur, Éric Stauffer; il voyait ses décisions internes contestées en justice… Il a fallu étaler la tempête, comme on dit. Deux ans plus tard, la météo devenue plus clémente, le capitaine se fixe comme objectif de «mener le MCG à une élection qui surprenne à nouveau les gens».