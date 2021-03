L’enfer des nuisances sonores – La sensibilité au bruit est l’effet inattendu du coronavirus Le semi-confinement du printemps 2020 coïncide avec une explosion des appels à la police pour nuisances sonores. Enfermés chez nous, certains bruits se sont accentués. Cécile Denayrouse , Lucie Monnat

Pas facile de cohabiter suivant les loisirs ou les occupations de ses voisins. Casper Benson/Getty Images

Les citadins voient généralement les bandes de corneilles rassemblées dans les arbres d’un mauvais œil. Les bavards volatiles finissent rapidement par être à l’origine d’un tintamarre insupportable, ajoutant leurs coassements au vacarme ambiant.

Confinez l’entier des habitants d’un immeuble dans leurs appartements, les forçant à être tous présents au même moment, et l’effet sera peu ou prou le même. Il y a le voisin du dessus qui profite du chômage partiel pour réaménager son chez-lui, raclant les meubles contre le parquet d’une pièce à l’autre. Celui d’à côté qui trompe son ennui en se lançant dans l’apprentissage tardif de la flûte traversière. Évidemment, il aura choisi de poser son lutrin juste derrière la cloison du bureau où vous tentez de télétravailler. Travaux, enfants, fêtes privées: le bruit fait partie de la première cause des problèmes de voisinage, et ce depuis des années. Mais la crise qui nous force à rester chez nous a exacerbé notre sensibilité.