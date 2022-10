Collège Voltaire – La sensibilisation par les pairs aide à défier le harcèlement scolaire Les jeunes collégiens écoutent leurs aînés en année de maturité évoquer sans détour ce phénomène pernicieux. Riches échanges. Reportage. Thierry Mertenat

Genève, le 28 septembre 2022. Les élèves du Groupe contact (médiation et alerte), destiné à lutter contre le harcèlement scolaire mis en place par le Collège Voltaire. PIERRE ALBOUY

Des conférenciers comme on les aime. Sept filles et garçons. Debout à chaque prise de parole, maîtrisant le PowerPoint qui soutient leur propos, sans jamais quitter des yeux l’auditoire. Double leçon: d’oralité dynamique et d’interaction réussie. C’était fin septembre, en matinée, dans l’aula du Collège Voltaire.