Open d’Australie – La sensation Sebastian Korda élimine Daniil Medvedev Double finaliste en titre à Melbourne, Daniil Medvedev a été éliminé dès le 3e tour vendredi, balayé en trois petits sets par le prometteur américain Sebastian Korda. Jérémy Santallo

Sebastian Korda ici au filet en train de déborder Daniil Medvedev. AFP

Superbe Sebastian Korda! L’Américain de 22 ans, 31e joueur mondial, a signé vendredi sa première victoire contre un membre du top 10 en Grand Chelem, la plus belle de sa carrière jusqu’ici, en balayant Daniil Medvedev (ATP 8) 7-6 (9/7), 6-3, 7-6 (7/4) dans la Rod Laver Arena.

Il est l’un des joueurs qui a la technique de frappe la plus propre que vous puissiez voir sur le circuit, avait concédé Novak Djokovic en début d’année avant de triompher en finale dans la douleur de Sebastian Korda à Adélaïde. Il est tellement talentueux. Tout semble très impeccable avec lui et on dirait qu’il le fait sans effort. La façon dont il joue, dont il se déplace sur le terrain, c’est juste un beau tennis.»

Avec son style de jeu offensif et rafraîchissant, ses frappes bien senties, sa propension à monter vers le filet à bon escient et ses slices courts, le Floridien a torturé Daniil Medvedev, qui ne retournera pas en finale une troisième fois de suite du côté de Melbourne Park. Le champion de l’US Open a forcé deux tie-breaks dans les sets 1 et 3, où il était très mal embarqué, mais Korda n’a pas flanché dans la tête.

«J’ai fait ce que j’avais à faire, j’ai eu des hauts et des bas à cause de la tension mais c’est une victoire incroyable», a réagi le champion junior de l’Open d’Australie en 2018, désormais cornaqué par l’ancien joueur Radek Stepanek, aussi intenable en tribunes vendredi que discret lors d’un entraînement auquel nous avions assisté au printemps dernier à Roland-Garros avec Stan Wawrinka.

Sebastian Korda, dont le père Petr a remporté l’Open d’Australie en 1998, soit deux ans avant sa naissance, atteint les huitièmes de finale pour la troisième fois en Grand Chelem, après Roland-Garros 2020 et Wimbledon 2021. Il défiera dimanche le Polonais Hubert Hurkacz (11e).

