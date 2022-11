Succession de Sommaruga – La sénatrice bâloise PS Eva Herzog veut siéger au Conseil fédéral Après Evi Allemann, la Bâloise Eva Herzog se lance à son tour dans la course au Conseil fédéral. DÉVELOPPEMENT SUIT

Eva Herzog à Berne, le 4 décembre 2019. KEYSTONE/Gaetan Bally

La conseillère aux États Eva Herzog vient d'annoncer à Berne ce jeudi matin qu'elle était candidate pour succéder à Simonetta Sommaruga le 7 décembre. Agée de 60 ans, la parlementaire a un parcours politique bien rempli puisqu'elle a été conseillère d’État à Bâle pendant 15 ans. Elle s'est illustrée notamment en tant que responsable des finances. Elle appartient à l'aile droite du parti et sa candidature devrait rencontrer un bon écho sur les bancs bourgeois de l'Assemblée fédérale.

Eva Herzog est la 2e candidate femme déclarée au PS après l'annonce surprise, mercredi soir, de la conseillère d’État bernoise Evi Alleman d'entrer dans la course.

Evi Allemann au Centre de presse du Palais fédéral à Berne, le mardi 10 janvier 2017. KEYSTONE/Anthony Anex

Il y a peu, la conseillère d’État bernois, Evi Allemann, 44 ans avait annoncé sa candidature. Les coprésidents du Parti socialiste suisse tentent de limiter la succession de Simonetta Sommaruga aux candidatures féminines. Evi Alleman serait la première femme au gouvernement à avoir de jeunes enfants.

De nombreuses femmes, pressenties pour reprendre le siège de la Bernoise, ont renoncé à se lancer dans la course, à l’image de la conseillère nationale Flavia Wasserfallen (BE) et de l’ancienne conseillère aux Etats Pascale Bruderer (AG).

Les conseillères d’Etat vaudoises Rebecca Ruiz et Nuria Gorrite ont préféré poursuivre leur mandat. Idem pour la conseillère d’Etat zurichoise Jacqueline Fehr, les conseillères nationales Nadine Masshardt (BE) et Priska Seiler-Graf (ZH) et la conseillère aux Etats Marina Carobbio (TI).

ATS/AGR/Manon Becker

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.