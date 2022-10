Climat social tendu – La semaine où la gauche espère mettre la France en ébullition Manifestation géante, appel à la grève générale, l’automne pourrait-il déraper en un mouvement Gilets jaunes bis? Peu probable, estime un politologue. Alain Rebetez - Paris

Une des manifestantes de la «marche contre la vie chère et l’inaction climatique», qui aurait réuni selon les organisateurs 140’000 personnes. JULIEN DE ROSA /AFP

À 48 heures de la journée de grève à laquelle appelle mardi 18 octobre la CGT, la «marche contre la vie chère et l’inaction climatique» de dimanche après-midi, à Paris, pouvait tenir lieu de test de la mobilisation et de la grogne populaires. Prudents, les organisateurs de la France insoumise et de la Nupes n’avaient pas pronostiqué de chiffres, ils peuvent donc annoncer 140’000 participants comme un grand succès, alors que la police estime plutôt le nombre à 30’000 personnes, ce que confirme un cabinet indépendant. La participation était donc importante, mais loin d’être massive.