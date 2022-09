Rendez-vous gourmand – La Semaine du goût revient, toutes épices dehors Du 15 au 25 septembre, la manifestation suisse déroule à Genève une kyrielle de propositions éthiques mais savoureuses. Picorage. Jérôme Estebe

Atelier autour de l’œuf proposé par le chef du Woodward Genève, Olivier Jean, à la Maison de l’alimentation en juin dernier. DR

L’édition 2022 de la Semaine du goût démarrera en grande soupe la semaine prochaine. Jusqu’au 25 septembre, la Suisse tout entière – et Genève avec – sera le théâtre d’une ribambelle de manifestations gourmandes. Bâle est la capitale de cette édition; les épices le thème central. Comme d’ordinaire, il est question d’engloutir des choses exquises ou singulières. Mais surtout de phosphorer aux enjeux de l’alimentation aujourd’hui. Aux notions d’éthique, de saisonnalité, de climat, d’équilibre, de proximité, d’éducation et tout ça. Et comme il est impossible de dresser ici la liste exhaustive de tout ce qui se trame au bout du lac, même si le menu se montre moins profus que naguère, on vous a aimablement brossé une petite sélection maison.