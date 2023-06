Genève à table – La sélection de vins du mois Une série de bouteilles de viticulteurs genevois, ou que l’on peut acheter à Genève, goûtées et conseillées par l’équipe de Genève à table. Luca Di Stefano Jérôme Estebe , Dame Glou Alain Giroud

Un pinot et la force de la jeunesse. À la manière du bermuda que l’on sort de l’armoire au premier rayon de soleil printanier, on s’est précipité sur le pinot noir 2022 "fruit" de Laurent et Véronique Villard, du domaine des Parcelles, à Anières. Un vin tout juste commercialisé qui mérite, à ce stade, un passage en carafe. Passé cette respiration, il révèle une acidité vivifiante et une texture ciselée. Voilà un jus authentique, gourmand, sur le fruit, sans quelconque trace d’un élevage en barrique. Laissons-lui un peu de temps, il prendra du volume et s’assagira. Sans cela, il accompagne l’arrivée du printemps avec ou sans bermuda. Luca Di Stefano

Qu’il est beau, mon Saint-Jo! Au nord du vignoble des Côtes-Du-Rhône, il y a Saint-Joseph. Et au sein de l’AOC Saint-Joseph, il y a une commune nommée Saint Désirat, dont nous n’avions jamais entendu parler avant de guigner, pour la première fois et avec émotion, l’étiquette d’une bouteille signée Monier-Pérréol. Soit Jean-Pierre Monier et Guillaume Pérréol, deux vignerons qui vinifient ensemble – et le plus naturellement possible – les raisins de leurs vignes respectives.

Voilà des syrahs vivantes et épatantes, dont le fruité mûr et la chair gourmande ne laissent en rien présager la formidable fraîcheur. La cuvée joliment baptisée «Le vin, sans de la terre» marie ainsi puissance et finesse, arômes de cerises et d’épices, sur l’autel d’une tonicité décoiffante. Grande quille. Et à tarif câlin: une trentaine de francs pour 7,5 décis de volupté rouge. Jérôme Estèbe

Un gamay clinquant sous la capsule. Il y a quelques semaines, nous vous parlions ici de la modernité du gamay, notre cépage maison. Poursuivons la dégustation au domaine de la Printanière, à Avully, où Céline Dugerdil a entamé la reconversion biologique des dix hectares de vigne. Commençons par chasser un préjugé tenace: le bouchon à visser n’est en aucun cas le signe d’un vin médiocre. L’aluminium n’a ni l’odeur ni le son du liège qui fait blop, mais la capsule à dévisser protège de l’oxygène et maintient les arômes intacts. Elle sied donc bien au gamay, vin frais et fruité à boire jeune.

Celui de la printanière porte en lui les marqueurs typiques de notre cépage maison: nez discret, bouche fruitée et aérienne – gouleyante disaient les anciens – avec un supplément épicé, comme un grain de poivre qui viendrait cogner contre le palais en milieu de bouche avant de s’effacer. Luca Di Stefano

Rhapsodie en sylvaner majeur. Tierces de citrons mûrs, doubles croches vibrantes comme de petits soleils et arpèges verts d’asperges de printemps: voilà une Rhapsodie en sylvaner majeur composée en Alsace par Rémy et Vincent Gross. Jouant une partition à l’équilibre de fildefériste, ce vin de macération est aussi sec qu’une larme de crocodile, l’esbroufe en moins.

Minutieusement triés et égrappés, les raisins ont patienté vingt-deux jours au contact de leur peau avant d’être pressés et élevée dix mois en amphore de terre cuite, ce qui leur confère une patine veloutée. Installés à Gueberschwihr, à un jet de pépin de Colmar, Rémy, le père, et Vincent, le fils, bichonnent selon les principes de la biodynamie un vignoble d’une dizaine d’hectares fondé par Louis, le grand-père forgeron.

Essentiellement issus de cépages blancs, leurs nectars sortent de cave sans avoir connu d’intrants œnologiques ni de bidouillage technologique – souvent pas même de sulfites. Des cuvées libres et aériennes, d’une belle expression aromatique, qui chantent des terroirs à dominante calcaire dans une orchestration saline et minérale. Dame Glou

Le chardonnay de la Capitaine. Le Domaine La Capitaine, à Begnins, exploitation de plus d’une vingtaine d’hectares, tire son nom d’un capitaine de Napoléon qui s’y est installé au début du XIXe siècle. Il est dirigé par Reynald Parmelin, qui élabore des vins en biodynamie qui ont remporté de multiples récompenses. Ses flacons d’un bleu profond sont célèbres et leurs contenus remarquables.

C’est le cas de ce délicieux chardonnay 2021, vinifié et élevé en cuve. Sous une robe or pâle, son nez ravit par son élégance soulignée de notes d’agrume, du pamplemousse blanc, avec une petite nuance anisée. L’attaque est très vive en bouche, débouchant sur des saveurs citronnées, offrant une grande persistance et une finale très fraîche. Alain Giroud

Grâces fruitées de coing. Surgie de la bouteille parfumée de rose et d’hydromel, cette Nymphe dépose d’abord au creux de la langue des grâces fruitées de coing. Quelques gorgées plus tard, elle révèle une jolie amertume d’écorce d’orange, façon Grand Marnier, où scintillent quelques étoiles d’épices. Aussi tendue que l’arc

d’Artémis, cette macération de gewurztraminer évite les excès aromatiques qu’on rencontre parfois avec ce cépage très expressif.

Elle doit son délicat teint ambré au fait que les raisins à chair blanche ont été vinifiés à la manière d’un rouge, c’est-à-dire qu’ils ont fermenté un certain temps (ici, une vingtaine de jours) au contact de leur peau et de leurs pépins avant d’être pressés. Offrant de charger le moût en tannins et en pigments, ce processus ancestral permet l’élaboration du fameux vin orange.

Certifié bio et sans sulfites ajoutés, ce flacon est sorti du chai bernésien de Jérôme Cruz au domaine de Beauvent et bénéficie de l’AOC Genève. Parallèlement à une gamme conventionnelle, le jeune vigneron qui travaille 16 cépages sur autant d’hectares développe une collection de microcuvées naturelles, dont Nymphe, produite dans ce millésime 2021 à seulement 470 bouteilles. Dame Glou

