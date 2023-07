Tour de France 2023 – La sécurité des coureurs est une angoisse permanente La mort de Gino Mäder lors d’une descente au récent Tour de Suisse a relancé le débat sur la protection des coureurs. Un organisme de réflexion va être créé. Gilles Festor , Jean-Julien Ezvan - «Le Figaro»

AFP

«Je pense qu’on a un souci de sécurité dans le cyclisme. Le sport automobile est mieux sécurisé aujourd’hui. Je suis père de famille, j’ai un gamin de 13 ans et je n’ai pas envie qu’il soit coureur cycliste. Et ça, c’est dramatique…» Le constat alarmiste sort de la bouche de Marc Madiot, le 18 juin sur Europe 1. Le manager de l’équipe Groupama-FDJ réagissait à l’accident mortel dont avait été victime Gino Mäder trois jours plus tôt, lors de la cinquième étape du Tour de Suisse.