Université – La section de physique ouvre ses portes toute la journée Ce samedi, physiciens et physiciennes accueillent tous les publics, proposant de multiples activités.

Les portes ouvertes ont lieu à l’ancienne école de médecine DR

La section de physique de l’Université de Genève ouvre en effet ses portes de 10 à 18 heures. Physiciens et physiciennes y accueilleront tous les publics, des petits aux plus grands, proposant de multiples activités qui devraient à la fois amuser les visiteurs et les familiariser avec quelques notions plus difficiles. Sait-on par exemple que la section fait partie des leaders mondiaux de la recherche en physique quantique? Pas forcément, et on y reviendra bientôt.

En attendant, parmi les quatorze étapes du parcours prévu ce jour, plusieurs d’entre elles auront un rapport direct avec un domaine pour beaucoup de monde très ardu, sans doute parce que la physique des particules est quasi impossible à visualiser. Il y aura «le coin de Higgs», qui devrait nous familiariser avec ce boson de Higgs qui n’a rien de mythique et a même valu une renommée mondiale au CERN de Genève depuis la confirmation de son existence en 2012.

Incroyables propriétés

Il s’agit d’une particule élémentaire sur laquelle repose en partie le modèle standard de la physique des particules. Il y aura des ateliers sur «les matériaux quantiques», avec la démonstration de leurs incroyables propriétés, «les détecteurs de particules», dont le contenu semble couler de source, ou «la communication quantique», dans lequel sera évoquée la téléportation de l’information.

En même temps, on saura comment dévier la foudre avec un simple rayon laser, comment concevoir un matériau à la fois dur et léger, et on s’interrogera sur la cryptographie, qui peut d’ailleurs elle aussi être quantique pendant qu’on tâchera de comprendre comment se génèrent des nombres aléatoires destinés à sécuriser les mots de passe.

Chasse au trésor

Pour les enfants, il y aura une chasse au trésor qui plaît toujours. Ainsi qu’un Physi-show, soit trois quarts d’heure d’animation ludique qui leur sont destinés. Ce sera aussi l’occasion de visiter des laboratoires flambant neufs. Et, précision pas inutile, tout cela est gratuit. Pascal Gavillet

