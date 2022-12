Panier garni, photo d’illustration. 24HEURES/CHANTAL DERVEY

Vous recevrez peut-être lors de ce Noël des cadeaux que vous n’utiliserez pas. Plutôt que de les échanger en magasin, si vous les ameniez à une association caritative du canton? Les trois bénéficiaires de la Thune du Cœur exposent par exemple ce qu’elles prendraient avec plaisir.

«Souvent, après Noël, on nous amène des coffrets cadeaux de beauté avec shampooings, crèmes, parfums, raconte Claudia Mascarenhas, cofondatrice de F.A.B. Ça nous permet de les offrir aux femmes bénéficiaires lors de leur anniversaire. Autrement, les habits – particulièrement les accessoires d’hiver chauds comme gants, bonnets, écharpes – et les produits d’hygiène non entamés nous sont toujours utiles.» Les déposer lors des accueils au chemin Galiffe, les lundis ou jeudis entre 11 h 30 et 14 h. À noter: le Vestiaire social, géré par Caritas et le CSP, est sinon l’adresse de référence pour le don de vêtements.

À Partage, toutes denrées alimentaires non périssables – typiquement, les paniers garnis emballés (mais sans alcool!) – sont bienvenues, ainsi que les produits d’hygiène. Ils seront ensuite redistribués à diverses associations partenaires. Les déposer route de la Galaise 19A, Plan-les-Ouates.

Enfin, pour le CausE, Aude Bumbacher, directrice, confie être preneuse «de tous aliments, même périssables». Des panettones, par exemple. L’association récupérerait également volontiers des ustensiles de cuisine, mixeurs, aspirateurs ou robots ménagers, si d’aventure un mari attentionné mais bloqué dans les années 60 devait vous embarrasser avec ce genre de cadeau, Mesdames…

Sinon, pensez à Jules, qui a toujours bien faim en cette fin d’année. Les coordonnées: Julie-la Thune du Cœur/UBS SA, Numéro 0240-504482.01K, IBAN: CH080024024050448201K, BIC: UBSWCHZH80A.

Et joyeux Noël!



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.