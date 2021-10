Voyages aux Grisons – La sculpture dans les veines Nora Engels manie avec autant d’adresse la tronçonneuse dans son atelier que le mountain bike sur les pentes boisées de son Engadine natale. Au début de l’année, elle a ouvert son atelier de sculptrice sur bois à Samedan. Rencontre avec une artiste tout sourire, au carnet de commandes bien rempli. Isabelle Jaccaud

L’artiste et sculptrice sur bois Nora Engels dans son atelier. Yvain Genevay

«Je ressens l’énergie du bois. Quand je le travaille avec mes outils ou quand je cours dans la forêt. Cela me donne de l’énergie pour toute la journée», confie Nora Engels. Et c’est aussi dans la nature qu’elle puise son inspiration. En pénétrant dans son atelier aussi lumineux que sa personnalité, on se sent tout de suite à l’aise au milieu des œuvres d’art exposées, des ébauches esquissées dans un tronc, du matériau brut, des planches, des racines; le tout nimbé des senteurs apaisantes d’arolle.

Dès l’enfance, son plus grand rêve est de travailler le bois. Elle commence par un apprentissage d’ébéniste. Mais fabriquer des meubles au millimètre près est trop éloigné de ce qu’elle recherche et bride sa créativité. «Je voulais créer, donner quelque chose qui venait de moi, exprimer la beauté du bois à ma manière, sans entraves», raconte Nora. Dès qu’elle parle de sa passion, ses yeux brillent d’une joie communicative.