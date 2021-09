En France voisine – La science s’invite au château de Voltaire À l’occasion de la Fête de la science, animations et conférences scientifiques auront lieu dans le parc le samedi 9 octobre, autour de thèmes comme l’internet, l’astronomie, l’hydrogène, la permaculture ou l’intelligence artificielle. Olivier Bot

Le château de Voltaire, à Ferney-Voltaire, accueillera le 9 octobre des animations ouvertes au public sur différents thèmes scientifiques. LUCIEN FORTUNATI

Pour la quatrième année consécutive, «les sciences et la biodiversité sont à l’honneur au Village des sciences de Ferney-Voltaire», le samedi 9 octobre de 10 h à 18 h. Organisé en collaboration avec Pangloss Labs et la Ville de Ferney-Voltaire, le Village des sciences s’installe de nouveau dans le parc du château de Voltaire autour d’un thème d’actualité. Cette année, dans le cadre du trentième anniversaire de la Fête de la science en France, «l’émotion de la découverte» sera mise à l’honneur, indique un communiqué des organisateurs.

Dans le magnifique cadre du parc du château de Voltaire, les curieux de tout âge pourront découvrir, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, de nombreux stands, ateliers et visites proposés par des associations et des entrepreneurs du Grand Genève, sur des thèmes passionnants tels que l’astronomie, l’hydrogène, le compostage, la mobilité douce, la biodiversité, la permaculture, le monde des abeilles, la robotique…

La naissance du word wide web au CERN

Un programme de conférences abordera, entre autres, les thèmes du biohacking, la naissance du «world wide web» (www) et l’intelligence artificielle. Des spectacles originaux seront également proposés: atomes dansants, détection des particules… Et pour se rafraîchir, un bar à jus tenu par l’association Les jardins de Voltaire et le Café Pangloss seront installés sur place.

En amont de cette journée d’animations et de conférences scientifiques, le CERN, partenaire de l’opération, qui aura un stand au château, propose le 6 octobre une projection de film suivie d’un débat à 20 h dans le parc du château de Voltaire avec la participation de François Flückiger, promoteur d’internet en Europe et ancien responsable de l’équipe du web au CERN, et Maria Girone, directrice de la technologie du CERN openlab.

