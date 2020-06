L’éditorial – La science infectée par la postvérité Opinion Olivier Bot, rédacteur en chef adjoint

L’affaire de la chloroquine ferait une excellente série sur les travers de l’époque. Au générique, un médecin marseillais, une actrice érotique, un auteur de science-fiction, l’OMS et un ministre français. Premier épisode: Didier Raoult, infectiologue réputé qui dirige l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, clame dans tous les médias que la chloroquine, un antipaludique, a des effets bénéfiques sur les patients atteints du Covid-19.

Lire également «L’essai britannique Recovery suspend «immédiatement» le traitement à l’hydroxychloroquine»

Ses airs de Buffalo Bill, sa morgue, ses statistiques médicales qui ne suivent pas les protocoles de la recherche lui attirent les foudres du milieu et de certains responsables de la santé publique. Le monde, alors, se divise en deux camps: les partisans du Pr Raoult, devenu icône, et ses détracteurs.

Deuxième épisode, une revue scientifique parmi les plus prestigieuses, «The Lancet», publie une étude qui nie tout bienfait de la chloroquine, jugeant même dangereuse sa prescription. L’OMS embraye et suspend le grand essai clinique réalisé sur ce médicament, suivie par le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Didier Raoult est cloué au pilori.

Troisième épisode: trois des quatre signataires de l’étude publiée par «The Lancet» demandent sa dépublication. On découvre que les données censées avoir été recueillies auprès de 700 hôpitaux sont bidonnées et que Surgisphère, la petite start-up qui a fourni les chiffres, n’emploie que six salariés, dont une actrice érotique et un auteur de science-fiction. Son PDG, un médecin, est le quatrième auteur de l’article. L’OMS relance son étude. Clap de fin.

Alors que la science a dicté ces derniers mois les politiques publiques, voilà que la gangrène de la post-vérité – cette maladie de l’époque qui transforme des opinions ou des mensonges en vérité – infecte désormais les publications scientifiques. Désastreux.

Fusszeile