Hautes écoles universitaires – La science est accro aux chercheurs «kleenex» En Suisse, près de 80% du personnel académique n’a pas de contrat fixe. Malgré l’impact humain et scientifique de cette précarité, les choses bougent peu. Pourquoi? Chloé Din

À l’UNIL, 67% du personnel académique est engagé avec un contrat à durée déterminée. En omettant les professeurs, largement stables, le corps intermédiaire est précaire à 83%. Parmi les doctorants, 40% réalisent une thèse sans avoir de contrat rémunéré. Alisson Shepherd

«C’est comme une machine à broyer les gens. On s’investit comme des fous et elle vous éjecte au bout de quelques années.» Camille* travaille dans la recherche académique et, malgré l’amertume, ce qu’elle fait la passionne. Avec sur son CV un premier poste d’assistante-doctorante à l’Université de Lausanne et l’obtention de financements prestigieux, elle est plutôt bien placée pour rêver d’une carrière scientifique.