Musique classique – La Schubertiade de Coppet mène à Chopin, en toute intimité Le beau château du bourg vaudois ouvre ses portes au compositeur polonais, à redécouvrir dans des conditions d’écoute et dans un cadre rêvés. Rocco Zacheo

Le Quatuor Akilone est à l’affiche avec la pianiste Leonora Armellini et le contrebassiste Youen Cadiou dans la réduction des deux concertos pour piano de Chopin. DR

On peut ne jamais avoir foulé ses grands salons aux tapisseries luxuriantes, sa riche bibliothèque ou le gazon du vaste jardin qui longe une de ses façades. On peut tout ignorer de la riche histoire qui se niche entre les pierres du château de Coppet, dont les premières traces remontent à la fin du XIIIe siècle. Il n’y aurait alors pas meilleure occasion d’en découvrir les traits et les secrets qu’en se rendant à la Schubertiade, qui s’y déploie avec bonheur le temps d’une journée.