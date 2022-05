Un soir de mai, on descend au centre-ville pour écouter de la musique. Pas les groupes sur les affiches format mondial. On les retrouvera prochainement, à l’Arena par exemple. Cette fois, on cherche les troupes du cru, les premiers pas sur scène, l’avant-garde s’épanouissant au creux de l’underground, l’effervescence locale, de la créativité plein les oreilles.

Un chemin se dessine. Cette Genève d’en bas qui rocke, jazze, rappe et s’électrise suit une carte précise. Sur les quais d’abord: l’Usine et ses salles, Le Rez, la Makhno, Urgence Disk. Dans l’écoquartier voisin ensuite: Le Groove, inauguré il y a six mois, fierté de la Ville qui couve ce bastion dédié à la jeunesse. Direction Bel-Air à présent: l’arcade avec disquaire, buvette et scène de Bongo Joe anime enfin les Halles de l’Île. Rive droite, on visite la Bretelle, le Terreau, La Reliure, la Cave 12, poussant jusqu’à L’Écurie des Cropettes.