L’Allemagne face au Covid – La Saxe et ses antivax sont au bord de l’explosion sociale Foyer de contestation, la ville de Freiberg se déchire alors que les autorités fédérales envisagent d’imposer l’obligation vaccinale généralisée. Christophe Bourdoiseau - envoyé spécial à Freiberg (Saxe)

Arrestation musclée durant une manifestation à Leipzig, en Saxe, regroupant des antivax, des néonazis et des sympathisants du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland. AFP

Comme tous les lundis, ils se promènent dans les rues de Freiberg pour protester contre la «dictature» et réclamer «la liberté». Pour contourner l’interdiction de manifester, ils ont décidé de se «promener». Depuis, on les appelle les «promeneurs» (Spaziergänger). Parfois, ils rencontrent des «provaccins» qui expriment leur ras-le-bol face à ces défilés instrumentalisés par l’extrême droite. On entend fuser des insultes: «Voilà les rats!» lâche un jeune homme à l’adresse des provaccins.