Enquête – La satisfaction du personnel de la Confédération au plus haut L’Office du personnel a envoyé l’automne dernier un questionnaire à plus de 35’000 fonctionnaires sur leur satisfaction au travail. Celle-ci n’a jamais été aussi élevée ces dix dernières années, notamment grâce à une plus grande flexibilité entre travail et vie privée.

La satisfaction du personnel de la Confédération a progressé par rapport à 2017. Keystone/Gaetan Bally

La satisfaction du personnel de la Confédération n’a jamais été aussi élevée ces dix dernières années. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par l’Office fédéral du personnel.

L’automne dernier, l’Office du personnel a envoyé un questionnaire à plus de 35’000 fonctionnaires sur leur satisfaction au travail, rapportent vendredi les journaux de CH Media. Au total, un peu moins de 26’000 employés, soit 72%, ont participé à l’enquête.

Par rapport à 2017, c’est surtout dans le domaine de la compatibilité entre le travail et la vie privée que les valeurs ont augmenté. La pandémie a donné un fort élan aux formes de travail flexibles dans l’administration fédérale, explique Anand Jagtap, responsable média pour l’Office, cité dans les journaux.

Département des finances en tête

Ce sont les employés du Département des finances qui affichent la plus grande satisfaction. Dans les dix catégories – de la satisfaction au travail à l’identification avec l’employeur – ils ont attribué une note moyenne à élevée. À l’inverse, les offices au sein desquels la satisfaction est la plus basse sont ceux de l’approvisionnement économique et des douanes.

Même au sein de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), qui a essuyé de nombreuses critiques, les valeurs ont légèrement augmenté. Elles se situent plus ou moins dans la moyenne de l’administration fédérale. L’enquête montre que de nombreux collaborateurs de l’OFSP considèrent leur travail comme très intéressant et important, indique une porte-parole.

ATS