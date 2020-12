Coronavirus – La santé psychique au coeur d’une journée d’action L’OFSP va lancer le 10 décembre une journée d’action pour déstigmatiser la crise qui ébranle la population psychiquement et faire connaitre les offres de soutien.

Le sentiment d'isolement augmente chez les seniors. Une journée d'action autour des conséquences psychiques du coronavirus aura lieu le 10 décembre. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Une journée d’action nationale sur la santé psychique en période de coronavirus aura lieu le 10 décembre, annonce mercredi l’OFSP. La devise: «En parler. Trouver de l’aide.»

Manque de contacts sociaux, soucis économiques, craintes existentielles ou encore mort d’un proche: ce sont tout autant de préoccupations qui peuvent ébranler la population, souligne l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. La journée d’action du 10 décembre, lancée en collaboration avec différents médias et organisations, souhaite déstigmatiser ces thèmes et faire connaitre les offres de soutien.

Durant la journée d’action du 10 décembre, des personnes concernées raconteront comment elles ont vécu et géré les défis des derniers mois. Des organisations spécialisées décriront, quant à elles, leurs offres de soutien.

La crise du coronavirus pèse sur le moral des personnes, 15% de la population se sent mal ou très mal, explique l’OFSP, en citant diverses études. Et chez les personnes de plus de 65 ans, les sentiments d’exclusion et d’isolement augmentent. Les jeunes, eux, se sentent plus souvent malheureux. Un tiers de la population, en particulier les 15-25 ans, ne connait pas de lieux de conseils vers lesquels se tourner en cas d’urgence, souligne l’OFSP.

ATS/NXP