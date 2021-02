La crise que nous traversons aura au moins eu le mérite de rappeler aux citoyens européens à quel point la santé et le bien-être individuels et collectifs dépassent le strict cadre médical. Ainsi, à mesure que les mois de léthargie intellectuelle et sociale se succèdent au rythme des annonces gouvernementales partout en Europe, des voix s’élèvent pour dénoncer les privations de liberté au nom d’impératifs sanitaires dont la logique ou le bon sens souvent interrogent.

«La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.» Définition de la santé de l’OMS

Parfois, la définition de la santé de l’OMS, datant de 1946, est même brandie comme argument de poids: «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.» Le message est clair, ne prendre en compte que le nombre de malades du Covid (et a fortiori celui de ses victimes) serait une grave erreur, sous-estimant dangereusement les dégâts collatéraux d’une pandémie qui n’en finit pas. Plus surprenant, il est un concept qui jusqu’à présent n’a guère eu la faveur des médias pour analyser la crise actuelle, celui de «santé environnementale».

Ce concept permet de systématiser l’étude de la façon dont l’environnement, au sens large, influe sur notre santé et de montrer que, contrairement à une idée répandue, la qualité du système de soins n’est pas le facteur ayant le plus d’importance. Nos styles de vie (activité physique, alimentation, etc.) et certains facteurs environnementaux (logement, travail, qualité de l’air, etc.) pèsent davantage dans la balance. Surtout, la santé environnementale insiste sur un élément essentiel de tout débat de santé publique, celui des inégalités. En effet, alors que dans plusieurs pays la simple idée de mettre en œuvre des mesures de confinement différenciées en fonction, par exemple, de l’âge suscitent de véritables levées de boucliers, d’autres formes d’inégalité de traitement choquent moins.

À Singapour, pays régulièrement vanté pour sa gestion de la pandémie, une étude a récemment montré que le taux de positivité au Covid était de 47% pour les travailleurs migrants vivant en dortoirs, contre 0,25% pour le reste de la population. En France, au moment du premier confinement, peu de responsables politiques se sont offusqués de l’opportunité qu’ont eue les citadins les plus fortunés de passer quelques semaines dans leur maison de campagne quand d’autres étaient contraints de s’entasser dans des appartements exigus.

Un «gradient de la santé»

Ces quelques exemples sont une illustration de l’existence d’un «gradient de la santé»: le fait que les plus défavorisés tendent à cumuler les problèmes de santé et qu’ils soient par conséquent davantage vulnérables en période de crise. En 2008, l’OMS avait montré qu’un écart de plus de 25 ans d’espérance de vie existait à Glasgow entre habitants des quartiers les plus défavorisés par rapport à ceux des quartiers les plus aisés. Les pouvoirs publics devraient avoir à cœur qu’une future étude sur les impacts du Covid ne montre pas d’écarts similaires d’ici quelques années, en Suisse ou ailleurs.

«La santé! C’est une chose trop sérieuse pour la confier à des médecins», aurait pu s’exclamer un Français célèbre. Considérer que seuls les facteurs immédiatement quantifiables par la médecine soient dignes d’intérêt serait une erreur. Non seulement cela est faux du point de vue scientifique mais cela conduit à un débat public largement biaisé, des effets profonds et à long terme sur la santé et le bien-être étant dangereusement minorés. Bref, il est grand temps d’évaluer avec rigueur les effets de cette crise du Covid dont le traitement pourrait in fine s’avérer pire que le mal. Le concept de santé environnementale n’a d’autre ambition que d’être un outil pour y voir plus clair. Pourquoi s’en priver?