Une étude menée par l’EPFL et les HUG s’est penchée sur l’état de santé de la population onésienne. La magistrate chargée du Social, Carole-Anne Kast, relève les principaux enseignements qui seront présentés mercredi soir aux habitants.

Qu’avez-vous appris?

L’étude a surtout permis d’objectiver des éléments comme le fait que les trois quarts de la population onésienne habitent dans un quartier urbain et précaire, et cela a des conséquences sur leur santé. Elle met également en avant la problématique de la route de Chancy qui marque une frontière entre des environnements et des types de populations très différents: modeste et avec une éducation de base au nord; plus aisée et au bénéfice d’un niveau de formation plus élevé au sud. Les problèmes de santé mentale ou les besoins en soins bucco-dentaires sont par exemple davantage présents dans la Cité urbaine du nord d’Onex.



Nous avons également appris que la commune devra faire face à un fort vieillissement de sa population dans les années à venir, surtout au sud. Or cette zone se trouve loin des pharmacies et centres de soins et est moins bien desservie par les transports publics. C’est un point d’attention.