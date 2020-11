Précarité – La salle communale de Plainpalais se transforme en grande cantine gratuite Les premiers petits-déjeuners ont été servis ce lundi dès 8 h. Plus d’une centaine, à l’initiative du Service social de la Ville de Genève. Reportage matinal. Thierry Mertenat

Le Club social rive gauche délocalise ses prestations de la rue Hugo-de-Senger à la rue Henri-Christiné. On entre dans la salle communale de Plainpalais par-derrière, en passant sous une tente montée dans la cour. Laurent Guiraud

Moins de 300 mètres à vol d’oiseau, par rapport à la rue Hugo-de-Senger, mais quel gain – en place, en confort, en tout, quoi. Le Club social rive gauche délocalise avec succès la distribution quotidienne des repas en faveur des plus démunis. Ce lundi matin, premier jour de cette prestation étoffée, 82 petits-déjeuners ont été pris assis, sans compter une quarantaine à l’emporter.

La demande et l’offre font ainsi adresse commune à la salle communale de Plainpalais. Finie, la queue à rallonge sur le trottoir étroit d’une rue minuscule. On travaillait dans un garage, on se retrouve dans un vrai espace, réaménagé pour permettre aux accueillants et aux accueillis de partager ce moment humanitaire sans plus regarder la montre, sans plus affronter la tension qui monte dans une promiscuité compliquée à gérer.

Une magistrate, une travailleuse sociale et une bénéficiaire. Trio féminin sur le pont à l’ouverture de la salle communale de Plainpalais. Laurent Guiraud

Des sourires matinaux de part et d’autre. Chaque nouveau lieu qui ouvre, en cette période où tout ferme, est comme une victoire supplémentaire sur la précarité qui augmente, sur les liens sociaux qui se délitent. Sentiment immédiatement perceptible, presque physique, en pénétrant dans des espaces pourtant familiers, reconfigurés pour répondre aux règles sanitaires.

Quand les plus démunis réveillonnent dans cette «maison communale» (c’est rappelé dans la pierre de sa façade), il y a 600 personnes au pied de la scène. Là, pour le coup, on a de la place pour étendre les jambes. Deux personnes par table, mais à chaque extrémité, distance aristocratique, «comme dans les châteaux», note le photographe en se consolant d’un mobilier qui n’a plus rien de festif.

Une grande tente a été montée dans la cour intérieure. Elle se voit de partout, quand on sort de la poste du quartier comme quand on arrive de la rue de Carouge. Il faut en expliquer la raison. Elle permet de gérer les files d’attente, en leur assurant un toit, en les protégeant aussi des regards extérieurs.

Cette visibilité de la pauvreté à la rue ne doit pas devenir ostentatoire. «On ne cherche pas à cacher, juste à se donner les moyens d’un accueil bienveillant», résume Philipp Schroft, le chef du Service social de la Ville. C’est déjà lui qui, au printemps, assurait l’escorte de la délégation médiatique, mais nous étions alors à la caserne des Vernets, à arpenter des couloirs interminables. On se sent moins dépaysé aujourd’hui, nul besoin d’élever la voix pour se faire comprendre de la magistrate chargée du Département de la cohésion sociale.

La voici présente pour saluer l’effort collectif, tout en reconnaissant qu’il reste des points noirs dans le dispositif d’urgence sociale au seuil de l’hiver. À commencer par cette rupture de prestation qui contraint de fermer Richemont et Franck-Thomas la journée.

Du mobilier de salle à manger géante qui respecte les règles de distanciation physique. Laurent Guiraud

Remettre chaque matin à la rue des dizaines de grands précaires – il faisait moins deux degrés ce lundi à l’aube – n’est évidemment pas la solution. «L’urgence sociale a son prix, il est très élevé, rappelle Christina Kitsos. Un accueil H-24, c’est plus du double en termes financiers.»

La réalité extérieure sait, elle aussi, additionner: les gens qui décrochent et dorment dehors sont de plus en plus nombreux. On les a vus sur le Bateau Genève la semaine dernière, on les revoit aux abords de la rue de Carouge. Leur visage est le même, les cernes sous les yeux sont givrés. Ils repartent avec des tickets repas. À midi, pour l’un des deux services (11 h et 12 h 30), ils sont à nouveau là.

Et le soir? Rien. Et la distribution diurne, jusqu’à quand? En théorie, fin mars 2021. En pratique, le virus décidera. S’il se retire, la culture reviendra, des rendez-vous festivaliers sont programmés dans les murs avant la fin de l’hiver.

Une scène privée d’artistes depuis des mois. Le moment ou jamais de faire se rejoindre la culture et le social sous le même toit municipal. Laurent Guiraud

Dans l’intervalle, la scène inoccupée, face à un parterre qui se remplit deux fois par jour, pourrait ne pas le rester. Christina Kitsos rêve d’y organiser des concerts, en sollicitant des musiciens privés d’estrade depuis trop longtemps. De quoi se mêle-t-elle? De ce qui nous regarde tous: le social et la culture, ensemble, coude-à-coude. Sans attendre Noël.

Car, trois semaines pour rendre la salle communale de Plainpalais opérationnelle, c’est quand même long, nom d’un chien! La messagerie municipale a vu passer beaucoup de mails échangés par les départements concernés. Monter sur scène avec un instrument prendra moins de temps. On se réjouit déjà d’annoncer la bonne nouvelle.