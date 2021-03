Théâtre indépendant – La salle Caecilia passe aux mains des Artistes Associés Jusqu’ici local de répétition affilié à la Comédie, la scène rue Carteret sera désormais gérée par un collectif de compagnies genevoises. Katia Berger

Le plateau de la salle Caecilia, 13 x 15 m, offre toutes les conditions d’un théâtre professionnel: l’obscurité, le matériel technique, la fraîcheur en été et le chauffage en hiver. DR

Depuis son déménagement en catimini, la Comédie jouit de salles de répétition flambant neuves nichées au cœur du bâtiment des Eaux-Vives. Tant qu’elle logeait au boulevard des Philosophes, en revanche, l’institution devait envoyer ses troupes répéter outre-Rhône, à l’angle des rues Carteret et Schaub, entre les murs de la salle Caecilia, toute proche de la paroisse de Saint-Antoine de Padoue, dont elle dépend. Libéré de sa fonction satellitaire, qu’allait devenir ce bel espace aux dehors néogothiques?

Son sort vient d’être scellé, nous apprend un communiqué de l’association Artistes Associés fraîchement fondée par l’homme de théâtre Valentin Rossier (à la tête de la New Helvetic Shakespeare Company), le metteur en scène Georges Guerreiro (compagnie Baraka) et la réalisatrice Elena Hazanov. Sur le conseil du directeur technique de la Comédie Yves Fröhle, soucieux de ne pas abandonner le lieu à d’autres affectations, les trois acteurs culturels se sont aussitôt associés avant d’aller frapper à la porte de la Ville. En l’absence de dossier concurrent, cette dernière a décidé de leur octroyer 25’000 francs par année dès le 1er juillet prochain, et la paroisse propriétaire leur a dans la foulée fait sa promesse de bail.