Recettes de l’été (1/5) – La salade marocaine de carottes à l’orange Voilà un dessert très rafraîchissant qui peut aussi se servir en entrée. Une recette désaltérante et très simple à réaliser. Olivier Bot

Voilà une recette qui peut tout aussi bien faire une entrée qu’un dessert. Au Maroc, il n’y a pas que les pâtisseries au miel, les cornes de gazelle ou le sellou sfouf avec beaucoup de beurre et de sucre glace (une bombe calorique) sur le menu. L’été, la salade de carottes à l’orange est le plus léger, le plus rafraîchissant des desserts. Il a pour moi le goût de la madeleine pour Proust. Car c’est ce que ma nounou marocaine me préparait quand il faisait très chaud dans notre maison du quartier de l’Agdal à Rabat.

Voilà une sorte de soupe orange qui tient mieux au corps que le simple jus. Il y a dans ce dessert autant à manger qu’à boire. La carotte vient fixer le jus d’orange, rehaussé de fleur d’oranger et saupoudré de cannelle. Quand on a fini son bol, une sensation de satiété fraîche vous envahit. Pour un quatre-heures, c’est aussi parfait et plus diététique que des biscuits chocolatés, sans parler du rouleau d’amandes au miel (succulent, cela dit!). Pour cette recette, il faut d’abord trouver de bonnes oranges à jus. Mission impossible: retrouver la saveur de l’orange cueillie dans le jardin au Maroc. On ira donc choisir des oranges au marché, bien grosses et bien juteuses. Pour l’eau de fleur d’oranger, on en trouve sans additif chez Fouad traiteur à Genève ou à la Migros. Pour la cannelle en poudre, on peut aller chez Lyzamir, rue des Corps-Saints.

La recette est très simple et peut être réalisée avec vos enfants.

Ingrédients pour 4 personnes

Trois carottes

Une dizaine d’oranges à jus

Une cuillère à soupe de fleur d’oranger.

Une demi-cuillère à café de cannelle en poudre

1 cuillère à soupe de sucre de canne, si nécessaire

Des bouquets de tiges de menthe

La recette

Choisissez et pelez trois belles carottes (fanes, c’est pas mal). Râpez-les, mais pas trop fin. Pressez une dizaine d’oranges afin d’obtenir un bon saladier de jus. Versez deux cuillères à café d’eau de fleur d’oranger dans le jus. Si jamais vos oranges manquaient de sucre, ajoutez un peu de sucre de canne en poudre. Mettez les carottes râpées dans le jus, de manière qu’elles soient présentes mais que le jus reste léger. En mettre trop pourrait être étouffant. Servez dans des bols ou des coupes à dessert. Saupoudrez de cannelle moulue. Ajoutez un bout de tige de menthe avec deux ou trois feuilles. Réservez au réfrigérateur pour que le jus soit très frais avant de disposer à table.

