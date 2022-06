Les nuitées ont rebondi au cours de la saison touristique d’hiver écoulée. Au total, les hôtels helvétiques ont enregistré 14,6 millions de nuitées entre les mois de novembre 2021 et d’avril 2022, soit une hausse de 54%, indique mardi l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Cette forte hausse a été portée en particulier par le retour des voyageurs internationaux. Les hôtes en provenance de l’étranger ont été plus nombreux à séjourner en Suisse, le nombre de leurs nuitées totalisant 5,6 millions, soit près de trois fois plus que sur la même période il y a un an. L’année dernière, les restrictions de voyage pour lutter contre la pandémie de coronavirus avaient fortement pesé sur la demande étrangère.

Les nuitées des hôtes en provenance de Suisse ont également augmenté, de 18,9% à 9,0 millions de nuitées, un nouveau record, selon l’OFS. Les nuitées ont progressé tous les mois sous revue, à l’exception de celui d’avril, où une baisse de 10,5% a été essuyée. La demande indigène semble s’inscrire dans la continuité depuis le début de la pandémie, qui a encouragé de nombreux Suisses à redécouvrir leur pays.

L’ensemble des régions touristiques a profité de l’embellie. La demande des régions de montagne s’est inscrite en hausse. Les nuitées dans la région Berne ont augmenté de 47,3%, celles en Valais de 41,1% et celles dans les Grisons de 31,6%.

Les régions citadines ont également connu de fortes augmentations, notamment à Genève (+189,2%), dans la région zurichoise (+152,0%) et bâloise (+112,0%), un effet de rattrapage, alors que ces régions ont le plus souffert des restrictions nationales et internationales liées au COVID-19.

Alors que les nuitées des régions de montagne sont en hausse par rapport à la saison touristique d’hiver 2019/2020, soit avant la pandémie, celles des régions citadines restent toujours sous leur niveau d’avant crise, avec une baisse comprise entre -7,6% (région bâloise) et -6,1% (région zurichoise).

La fréquentation des hôtels vaudois se rapproche du niveau obtenu avant la pandémie. Entre novembre 2021 et avril 2022, le bilan hivernal affiche une forte hausse des nuitées (+75%), par rapport à l’hiver précédent. Mais ce résultat reste toujours inférieur de 19% au niveau d’avant-crise.

Retour des Américains

Les principaux pays de provenance des hôtes entre janvier et avril ont été l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Les nuitées des clients venant d’Allemagne ont doublé à plus d’un million par rapport aux mois de janvier à avril 2021. En quatrième position, on retrouvait les Etats-Unis, devant l’Italie.

Les Américains ont totalisé plus de 300’000 nuitées, dix fois plus qu'il y a un an, alors que les restrictions sanitaires limitaient drastiquement les déplacements entre les pays.

A l’exception des Etats-Unis et du Brésil, en dixième position, le top dix des pays de provenance des hôtes étrangers était uniquement composé de pays européens.