Contrôle des vols à Genève – La saison estivale dope le trafic aérien Cette tendance avait déjà été perçue lors des six premiers mois de l'année, le trafic ayant alors atteint 90% de celui de 2019.

Presque oubliée, la crise du Covid? La foule se bouscule à nouveau dans les aéroports. Le trafic dans l’espace aérien suisse et dans les zones déléguées gérées par Skyguide n’échappe pas à la règle et connaît une reprise régulière, en particulier depuis le début de la saison estivale. Il a ainsi atteint 90% du trafic de 2019 à la fin du premier semestre 2022.

Basé à Genève et détenu majoritairement par la Confédération suisse, le prestataire suisse de services de la navigation aérienne et ses 1500 professionnels répartis sur quatorze sites ont contrôlé 522’006 vols lors des six premiers mois de l’année - selon les règles de vol aux instruments (IFR) - dans l’espace aérien le plus fréquenté d’Europe.

Boom le 29 mai

Résultat: l’écart par rapport au trafic de 2019 s’est progressivement réduit, passant de -29% en janvier à -20% en mars, pour atteindre -10% en mai et juin. C’est le dimanche 29 mai qui s’est révélé être le jour le plus chargé pour Skyguide, avec 4069 vols contrôlés.

Le nombre de décollages et d’atterrissages pour l’ensemble de la Suisse a également augmenté cette année: +131,7% par rapport à 2021 et -21,9% par rapport à 2019. L’aéroport de Genève a, pour sa part, enregistré une hausse de 172% (-17,1% par rapport à 2019).

Relevons enfin que la crise ukrainienne n’a pas eu d’impact sur les flux de trafic à travers la Suisse. La ponctualité a, elle, été légèrement plus élevée qu’avant la crise du coronavirus: 97,7% de tous les vols du premier semestre ont été traités sans retard par le contrôle du trafic aérien, soit 0,5 point de pourcentage de plus que durant le premier semestre 2019.

