Course à pied à Genève – La saison démarre sur herbe, de nuit et en lumière Les championnats genevois de cross-country et la 7e Antigel Run sont à l’affiche ce week-end à Collonge-Bellerive et au parc La Grange. Inscriptions sur place possibles. Pascal Bornand

Pour ne pas se perdre en chemin, il faudra bien s’éclairer dimanche sur le parcours de l’Antigel Night Run. GEORGES CABRERA

La dernière Course de l’Escalade en a encore fait la démonstration: les Genevois sont des fondus de course à pied et leur passion se prête à tous les genres et à tous les formats. En cela, ils sont bien servis grâce à un calendrier cantonal riche et varié, même si certaines épreuves, qui ne sont pas sorties indemnes de la pandémie, risquent de stopper définitivement leur course cette année.