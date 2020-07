Musique classique – La saison Arabesque à Montreux fleurira en août Les concerts de l’ensemble baroque donnent rendez-vous chaque dimanche au château du Châtelard. Matthieu Chenal

Antonin Pinget, jeune danseur baroque, accompagnera l’ensemble Arabesque les dimanches 2 et 9 août. Susanna Drescher

Timidement mais résolument, les organisateurs de concerts relèvent la tête, chacun à leur manière. La série de musique ancienne proposée depuis une décennie par l’ensemble Arabesque de Montreux avait dû annuler en particulier son concert anniversaire prévu en avril autour de Monterverdi – il est reporté à 2021, comme les deux autres programmes du printemps. Pour conjurer le sort et puisque les musiciens restent en Suisse cet été, Arabesque propose une série inédite de concerts tous les dimanches du mois d’août au château du Châtelard au-dessus de Clarens.

«Nous imaginons une formule estivale décontractée, avec un choix de pièces connues, afin d’attirer un public qui ne serait pas forcément connaisseur» Claire Anne Piguet, claveciniste de l’ensemble Arabesque

«Cet été, nous voyagerons en restant chez nous», plaisante Claire Anne Piguet, programmatrice et claveciniste de l’ensemble. L’idée est en effet de présenter du répertoire et des instruments de la musique baroque française, anglaise, italienne et allemande en duo ou trio. «Nous imaginons une formule estivale décontractée, avec un choix de pièces connues, afin d’attirer un public qui ne serait pas forcément connaisseur. Les concerts seront courts et si possible en interaction avec le public.»

Des pas de danse reconstitués

Pour les deux premiers rendez-vous, les 2 et 9 août, Arabesque convoque un jeune danseur spécialisé dans la danse baroque. Antonin Pinget a notamment travaillé sur les chorégraphies originales notées pour la Passacaille d’«Armide» de Lully qui sera présentée dans une transcription pour hautbois et clavecin. Il a également composé des chorégraphies inspirées du style de l’époque sur «Les Folies Françoises, ou Les Dominos» de François Couperin, une des suites de miniatures les plus fascinantes du compositeur français.

Dès la rentrée, la saison Arabesque reprendra son cours normal avec un concert de Telemann le 6 septembre pour violon, hautbois, flûte à bec et basse continue, et Mozart par des membres de la famille Kuijken le 4 octobre.