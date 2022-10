Enfance genevoise – La Saint-Sigolin ravive nos souvenirs de gosses des années soixante Le metteur en scène Jacques Sallin publie un chouette petit livre plein d’humour et de tendresse, dont sa grand-mère Florentine est l’héroïne. Xavier Lafargue

Hiver 1962 à Jussy: Jacques Sallin et son petit frère Jean-Pierre, Florentine et le chien entourent le bonhomme de neige. DR/ILLUSTRATION TIRÉE DU LIVRE

Vous reprendrez bien un peu de souvenirs? C’est Jacques Sallin qui régale. Et son héroïne, Florentine, cette grand-mère «encombrante et merveilleuse» comme il l’écrit. C’est elle qui l’a élevé dans sa ferme de Jussy. Avec «La Saint-Sigolin», le metteur en scène de la Compagnie La Mouette quitte un instant les planches pour tremper sa plume dans un encrier rempli d’humour et de tendresse.

«Telle qu’elle se présente cette conjonction des gâteaux et de l’enfance est à elle seule l’expression du souvenir lié à Florentine.» Phrase tirée du livre

Dans ce petit livre qui s’avale d’une traite, le Genevois dépeint sa propre enfance et ravive la nôtre. Celle des gosses des années soixante, pleins de joie et d’insouciance. On ne parlait pas alors de dérèglement climatique ni de crise énergétique… Une vie faite de petits bonheurs simples, d’espièglerie, et néanmoins rythmée par de solides rituels.

Corvée d’argenterie

Au menu de ceux-ci, bien sûr, le Sigolin. Un produit nettoyant par ailleurs encore vendu de nos jours, et qui, une fois par mois, faisait régner dès le matin dans la cuisine de la ferme «un parfum métallique, une odeur caractéristique, mélange d’humidité et d’ammoniaque». Cuivres, argenterie, le tout était alors lustré par Florentine. Et Jacques n’échappait pas à la corvée.

«À la Saint-Sigolin, il fallait que je me rende à l’évidence, car le fait de terminer ma tartine devant une ménagère en argent déployée sur la table était un message aussi lisible qu’une manchette de journal, se souvient-il. Et comme toujours, impossible d’y échapper. Tant qu’il me restait deux mains pour frotter, il fallait y aller».

Grand-maman authentique

Florentine était depuis toujours une infatigable travailleuse. Une grand-mère certes exigeante, mais que l’auteur évoque avec, entre les lignes, sans avoir l’air d’y toucher, une infinie douceur. Ainsi au chapitre des «Délices du jeudi», alors jour de congé pour les écoliers genevois, choisi par Florentine pour faire des gâteaux.

Ceux-ci étaient au nombre de trois, détaille Jacques Sallin. Salé et sucré, qu’il dégustait avec délice. «Telle qu’elle se présente cette conjonction des gâteaux et de l’enfance est à elle seule l’expression du souvenir lié à Florentine qui reste, au-delà de la littérature populaire et de l’image d’Épinal, une authentique grand-maman gâteau.»

«Pipi, les dents, au lit!»

La savoureuse recette de l’auteur – pas celle des gâteaux, mais bien de son livre – fait mouche. On ne vous en dévoilera pas les nombreux autres ingrédients, cela ôterait à la surprise, déflorerait avant l’heure ces souvenirs qui ne demandent qu’à faire bouillonner notre mémoire.

La fameuse «Collection hiver» tricotée par Florentine. DR/ILLUSTRATION TIRÉE DU LIVRE

Sachez pourtant qu’au travers d’un chapitrage court et vif, Jacques Sallin nous entraîne dans l’écossage des petits pois, les pluches de pommes et la fameuse «Collection hiver» tricotée par Florentine pour ses petits-fils notamment. L’auteur saupoudre cela de phrases que nombre de gosses de l’époque ont maintes fois entendues, du petit-déjeuner et son «lait qui s’sauve» au coucher et sa formule sans détour: «Pipi, les dents, au lit!»

