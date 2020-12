Illuminations – La saga kafkaïenne de l’arbre de Noël des Acacias L’association de quartier a obtenu, vendredi, un coup de main in extremis. Elle a longuement bataillé pour décorer son arbre. Luca Di Stefano

Henrique Ventura devant le chêne sans ses décorations. Désormais trop hautes, les branches de l’arbre ne sont plus accessibles aux membres de l’association de quartier. Steeve Iuncker-Gomez

Les boules et les guirlandes sont encore dans les cartons. Dans les locaux de la maison de quartier, Henrique Ventura, président de l’association des habitants des Acacias, fait défiler la longue liste d’e-mails et de courriers échangés avec l’administration depuis le début de l’été. Même le maire de la Ville de Genève a reçu ses messages. L’enjeu: la décoration de l’arbre du parc des Acacias. «Depuis 2009, il a toujours été décoré, on n’a raté aucun Noël. Et là, les Fêtes approchent et il n’y a rien, je suis désespéré», nous disait, jeudi, le responsable associatif.